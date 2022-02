Coppa Italia | Fiorentina-Juventus | i tifosi viola a Vlahovic | “Non è una partita come le altre”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo la vittoria ottenuta domenica 20 febbraio in campionato contro l’Atalanta, laè salita nelle zone nobili della classifica di Serie A. Nella giornata di lunedì 21 febbraio, la squadra gigliata ha aperto la prevendita dei biglietti per la semifinale d’andata diche si giocherà al Franchi il prossimo 2 marzo contro la. “Non è unale” è lo slogan lanciato dal clubsui social per puntare al sold out. La sfida, per il popoloconta tantissimo, ma in particolar modo dopo la cessione ai bianconeri di Dusan. Il centravanti serbo, infatti, dopo la vittoria contro il Sassuolo, ha dichiarato l’esatto contrario interrogato sulle emozioni che potrà vivere ...

OlimpiaMI1936 : LA RIPORTIAMO A MILANOOOOOOOOOO! ?? COPPA ITALIA NUMERO 8 DELLA NOSTRA STORIA! ??? #insieme - OlimpiaMI1936 : Difesa, rimbalzi, impegno: l'Olimpia spacca la finale nel quarto periodo e vince la Coppa Italia????… - OlimpiaMI1936 : ?? ???????? ?????? ?? ?????? Final Eight Coppa Italia | FINALE ?? @DerthonaBasket ? 18.00 ?? Vitrifrigo Arena ???? Diretta…

C'è ancora la, la Champions. Possiamo sognare, lavoriamo tutti i giorni duramente. Non si sa mai, in un anno così irregolare magari può arrivare una competizione importante. Dobbiamo ...... in vista della semifinale diche coinciderà peraltro con il ritorno da avversario di Dusan Vlahovic a Firenze: "Non è e non può essere una partita come tutte le altre. Fiorentina e ...