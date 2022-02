Concorrenti LOL 2 | Chi ride è fuori | uscita | cast e partecipanti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Chi sono idi LOL 2 – Chi? Dopo il successo della scorsa edizione, il 24 febbraio il comedy show tornerà su Prime Video con un nuovoLOL 2, Chie regole del gioco Il prossimo 24 febbraio, dopo il clamoroso successo riscosso nel 2021 dalla prima edizione del comedy show, tornerà su Prime Video LOL 2 – Chi. Il programma avrà untotalmente rinnovato ma le caratteristiche del format non sono cambiate. Anche in LOL 2, gli spettatori troveranno dieci comici italiani pronti a sfidarsi tra loro e determinati a nonre alle battute dei colleghi per aggiudicarsi la vittoria. L’obiettivo dei comici in gara, ...