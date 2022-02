“Con la mia faccia faccio ciò che voglio”: Belen Rodriguez sulla chirurgia (Di lunedì 21 febbraio 2022) La modella e influencer Belen Rodriguez torna a parlare di chirurgia estetica e del suo rapporto con le critiche nel salotto di Verissimo. La 37enne argentina ha spiegato di ricevere molto spesso critiche al suo aspetto per il suo rapporto con la chirurgia estetica, che si tramutano in messaggi di odio diffusi sui social. “Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico“, ha scherzato Belen Rodriguez, ospite di Silvia Toffanin. La modella, parlando del suo rapporto con le critiche, ha confessato che la feriscono, all’inizio, ma che poi riesce a farsele scivolare via. Il body shaming, gli insulti sul suo aspetto fisico e sulle sue scelte in fatto di chirurgia estetica vanno avanti da anni e ormai la modella è decisamente ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 21 febbraio 2022) La modella e influencertorna a parlare diestetica e del suo rapporto con le critiche nel salotto di Verissimo. La 37enne argentina ha spiegato di ricevere molto spesso critiche al suo aspetto per il suo rapporto con laestetica, che si tramutano in messaggi di odio diffusi sui social. “Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico“, ha scherzato, ospite di Silvia Toffanin. La modella, parlando del suo rapporto con le critiche, ha confessato che la feriscono, all’inizio, ma che poi riesce a farsele scivolare via. Il body shaming, gli insulti sul suo aspetto fisico e sulle sue scelte in fatto diestetica vanno avanti da anni e ormai la modella è decisamente ...

