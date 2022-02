Cina, Covid e gli effetti psicologici delle quarantene, per un’assistenza pubblica intelligente (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un’analisi più completa della quarantena sociale «Gli effetti del Covid-19 non sono stati ancora completamente indagati; di conseguenza è incerto quale sarà lo sviluppo futuro» delle nostre società. È questo il punto chiave della riflessione del professore Ka Lin*, direttore del Dipartimento di Sicurezza Sociale e Gestione dei Rischi al Collegio di pubblica amministrazione presso l’Università cinese di Zhejiang, nell’ultimo Rapporto 2022 sulla precarietà pubblicato dalla Rete SUPI. «Questa incertezza – secondo Ka Lin – è legata a diversi aspetti della crisi pandemica, tra cui la qualità e il ritmo di produzione dei vaccini e dei farmaci, il cambiamento degli stili di vita e degli atteggiamenti delle persone nella vita quotidiana». Durante la crisi pandemica, i governi si sono ... Leggi su leurispes (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un’analisi più completa della quarantena sociale «Glidel-19 non sono stati ancora completamente indagati; di conseguenza è incerto quale sarà lo sviluppo futuro»nostre società. È questo il punto chiave della riflessione del professore Ka Lin*, direttore del Dipartimento di Sicurezza Sociale e Gestione dei Rischi al Collegio diamministrazione presso l’Università cinese di Zhejiang, nell’ultimo Rapporto 2022 sulla precarietàto dalla Rete SUPI. «Questa incertezza – secondo Ka Lin – è legata a diversi aspetti della crisi pandemica, tra cui la qualità e il ritmo di produzione dei vaccini e dei farmaci, il cambiamento degli stili di vita e degli atteggiamentipersone nella vita quotidiana». Durante la crisi pandemica, i governi si sono ...

