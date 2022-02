Battipaglia, Claudio muore a 17 anni in un college a New York (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mistero sulla morte del giovane Claudio Mandia, originario di Battipaglia, trovato senza vita nella Er Academy di Tarrytown: i genitori denunciano maltrattamenti. Claudio Mandia, il 17enne di Battipaglia, nel Salernitano, trovato morto in un college americano, è stato “sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione” dell’istituto che stava frequentando a New York: lo afferma in Leggi su 2anews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mistero sulla morte del giovaneMandia, originario di, trovato senza vita nella Er Academy di Tarrytown: i genitori denunciano maltrattamenti.Mandia, il 17enne di, nel Salernitano, trovato morto in unamericano, è stato “sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione” dell’istituto che stava frequentando a New: lo afferma in

Advertising

bizcommunityit : Claudio Mandia, morto a 18 anni a New York: 'Trattato in modo inimmaginabile' - tempoweb : 'Soprusi subiti da nostro figlio'. Gli imprenditori della pizza Mandia contro il collage americano #caludiomandia… - Tg3web : Resta un mistero la morte di Claudio Mandia, lo studente di Battipaglia trovato senza vita alla vigilia del 18esimo… - Paola15617884 : RT @11Giuliano: Altro Malore: New York,'Si ipotizza che il ragazzo sia stato colpito da un malore mentre dormiva.' Trovato senza vita a New… - CiccioniSe : RT @TgLa7: In corso accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte Claudio Mandia, il ragazzo italiano di Battipagli… -