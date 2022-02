“Basta, quella è la porta”: Giletti è una furia, lo ha maltrattato in diretta [VIDEO] (Di lunedì 21 febbraio 2022) Durante la diretta di Non è l’Arena, Giletti perde completamente le staffe con un ospite. La sfuriata è epica, succede in pochi secondi Massimo Giletti (Youtube)A Non è l’Arena, Massimo Giletti è dovuto intervenire di forza contro un suo ospite. Il tema della pandemia è ancora principe nei talk show, nonostante i contagi e le restrizioni stiano scendendo. L’obbligo di Green Pass per gli over 50 per lavorare, poi, divide fortemente le coscienze e crea discussioni molto accese, che spesso sfociano in veri e propri litigi. E’ questo quanto successo da Giletti, domenica sera. Lo scontro, sempre su questi temi, si è acceso tra Luca Telese il dott. Mariano Amici. Massimo Giletti è intervenuto a gamba tesa, lasciandosi andare a una sfuriata senza ... Leggi su specialmag (Di lunedì 21 febbraio 2022) Durante ladi Non è l’Arena,perde completamente le staffe con un ospite. La sta è epica, succede in pochi secondi Massimo(Youtube)A Non è l’Arena, Massimoè dovuto intervenire di forza contro un suo ospite. Il tema della pandemia è ancora principe nei talk show, nonostante i contagi e le restrizioni stiano scendendo. L’obbligo di Green Pass per gli over 50 per lavorare, poi, divide fortemente le coscienze e crea discussioni molto accese, che spesso sfociano in veri e propri litigi. E’ questo quanto successo da, domenica sera. Lo scontro, sempre su questi temi, si è acceso tra Luca Telese il dott. Mariano Amici. Massimoè intervenuto a gamba tesa, lasciandosi andare a una sta senza ...

