Barbara Berlusconi | le foto del quinto figlio con nonno Silvio e nonna Veronica

(Di lunedì 21 febbraio 2022)ha pubblicato ledel nuovo arrivato in famiglia in compagnia dei nonni: la terzogenita diha condiviso su Instagram dei bellissimi scatti in bianco e nero del piccolo Ettore, nato lo scorso novembre, immortalato mentre posa in braccio a, aLario, a papà Lorenzo Guerrieri e a tutti i fratellini., gli scatti tenerissimi di Ettorecon i nonni Una serie di scatti tenerissimi quelli pubblicati da: su Instagram l’imprenditrice ha voluto condividere dellein bianco e nero di Ettore ...

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Berlusconi

presenta il figlio Ettore Quinto in famiglia. Il piccolo, nato lo scorso 20 novembre, posa in braccio a nonno Silvio, a nonna Veronica Lario, a papà Lorenzo Guerrieri e a tutti i ... Gli scatti in bianco e nero raccontano la felicità di tutta la famiglia per il nuovo piccolo della dinasty. Piccolo che, con quattro fratelloni, crescerà molto in fretta ...