Bambino di 11 anni cade sulla pista da sci a Cogne. E' in gravi condizioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) per un forte trauma all'addome e alla milza Un Bambino milanese di 11 anni, domenica pomeriggio a Cogne, in Valle d'Aosta, è rimasto coinvolto in un incidente sulla pista di sci. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il Bambino stava scendendo sulla pista, quando ha perso il controllo. Nella caduta, il Bambino, urtando forse contro un suo bastoncino o uno degli sci, si è procurato un grave trauma addominale e la rottura della milza. Subito soccorso, il Bambino è stato trasportato all'ospedale Umberto Parini di Aosta, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di emergenza. Vista la gravità dei traumi, è stato successivamente, trasferito in elicottero all'ospedale pediatrico Regina ...

