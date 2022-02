“Attaccato mentre ero con mia moglie”. Matteo Bassetti, l’aggressione nella sua Genova (Di lunedì 21 febbraio 2022) La popolarità ha i suoi aspetti negativi, questo è certo. Lo sa bene Matteo Bassetti il noto virologo, spesso in tv a parlare di Covid. Dopo la vicenda della scorta e delle minacce di morte da parte di alcuni no-vax, ora ha dovuto fare i conti anche con qualche ‘fulminato’ (così definito sui social, Ndr) al bar. L’uomo infatti è stato aggredito verbalmente mentre prendeva l’aperitivo con la moglie. Questo il suo sfogo sui social: “Nemmeno un aperitivo in santa pace! – ha scritto – Ieri sera ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di no vax no greenpass, o quello che erano, mentre ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via di Genova per un aperitivo con mia moglie @milanovieusseux”. Come racconta lo stesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) La popolarità ha i suoi aspetti negativi, questo è certo. Lo sa beneil noto virologo, spesso in tv a parlare di Covid. Dopo la vicenda della scorta e delle minacce di morte da parte di alcuni no-vax, ora ha dovuto fare i conti anche con qualche ‘fulminato’ (così definito sui social, Ndr) al bar. L’uomo infatti è stato aggredito verbalmenteprendeva l’aperitivo con la. Questo il suo sfogo sui social: “Nemmeno un aperitivo in santa pace! – ha scritto – Ieri sera ho subito l’ennesima violenta aggressione verbale da parte di un manipolo di no vax no greenpass, o quello che erano,ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via diper un aperitivo con mia@milanovieusseux”. Come racconta lo stesso ...

Ultime Notizie dalla rete : Attaccato mentre Non è Gemelli e nemmeno Leone ma il Cancro il segno zodiacale estivo con queste peculiari caratteristiche Gemelli, Bilancia e Acquario sono segni d'aria, mentre sono di terra Toro, Vergine e Capricorno. ... un po' insicuro ed enormemente attaccato al passato e alla propria infanzia. Il Cancro è il segno ...

Matteo Bassetti contestato da un gruppo di no vax in Via XX Settembre a Genova ... o quello che erano, mentre ero seduto ad una tavolino in via XX Settembre, la principale via di ... nel corso di questi due anni in cui vengo spesso brutalmente attaccato con ogni tipo di insulto, una ...

Attaccata da un pitbull mentre va all'asilo TGR – Rai I vandali ancora contro gli anziani (Ri)sfasciata la panchina dei nonni L’arroganza di chi gli anni verdi li spreca in meschine cattiverie quotidiane e il candore di chi, come le signore di una volta, è attaccato e cura i suoi piccoli piaceri quotidiani. Neanche un dubbio ...

“Vattene da Genova”, Bassetti attaccato da no vax durante un aperitivo con la moglie di essere stato aggredito verbalmente da alcuni no vax mentre stava prendendo un aperitivo con la moglie a un tavolo di un locale di via XX Settembre “Bassetti vattene da Genova”, gli hanno gridato.

