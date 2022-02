Altra tegola per il Napoli: Di Lorenzo esce per infortunio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gli infortuni non danno tregua al Napoli. Gli azzurri ,infatti, hanno dovuto affrontare la trasferta di Cagliari con tantissime assenze: mancano infatti Tuanzebe, Anguissa, Lobotka, Politano, Lozano e Insigne. Nel corso del match c’è stato però un‘ulteriore problema fisico che ha costretto al cambio proprio il giocatore che sembrava più “indistruttibile”, cioè Giovanni Di Lorenzo. Foto: Getty Images- Giovanni Di Lorenzo Al 19? minuto di gioco, Di Lorenzo ha preso una botta alla testa dopo un contrasto aereo con il cagliaritano Altare. Il giocatore è rimasto a terra dolorante per un po’ e, dopo essersi rialzato, è stato accompagnato fuori dal campo dallo staff medico del Napoli, che ha provato a farlo stare meglio applicandogli del ghiaccio sopra la testa. Il terzino è tornato in campo ma ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gli infortuni non danno tregua al. Gli azzurri ,infatti, hanno dovuto affrontare la trasferta di Cagliari con tantissime assenze: mancano infatti Tuanzebe, Anguissa, Lobotka, Politano, Lozano e Insigne. Nel corso del match c’è stato però un‘ulteriore problema fisico che ha costretto al cambio proprio il giocatore che sembrava più “indistruttibile”, cioè Giovanni Di. Foto: Getty Images- Giovanni DiAl 19? minuto di gioco, Diha preso una botta alla testa dopo un contrasto aereo con il cagliaritano Altare. Il giocatore è rimasto a terra dolorante per un po’ e, dopo essersi rialzato, è stato accompagnato fuori dal campo dallo staff medico del, che ha provato a farlo stare meglio applicandogli del ghiaccio sopra la testa. Il terzino è tornato in campo ma ...

