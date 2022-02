A Dubai Sinner vince in doppio: 'Con Vagnozzi ottima sintonia' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come prima uscita si è affidato al doppio, con l'amico Hubert Hurkacz. Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria il nuovo corso dopo l'addio con Riccardo Piatti e il team che l'ha accompagnato negli ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Come prima uscita si è affidato al, con l'amico Hubert Hurkacz. Jannikha iniziato con una vittoria il nuovo corso dopo l'addio con Riccardo Piatti e il team che l'ha accompagnato negli ...

VinceMartucci : RT @LorenzoAndreol4: Inizia con una vittoria in doppio la nuova avventura di Jannik Sinner. La coppia italo/polacca Sinner-Hurkacz piega Bu… - OdeonZ__ : A Dubai Sinner vince in doppio: 'Con Vagnozzi ottima sintonia' - Gazzetta_it : A #Dubai #Sinner vince in doppio e racconta la scelta di Vagnozzi: 'Siamo in sintonia'

Sinner a Dubai vince in doppio: "Con Vagnozzi ottima sintonia" Prima uscita con Hurkacz in attesa di debuttare in singolare domani alle 10 contro Fokina: "Si concentra molto sul campo, sono carico all'idea di lavorare insieme" ...

