30 anni di Mani Pulite, la storia di un giovane fotoreporter e di quella porta socchiusa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Trent’anni fa. Tutti i media sono focalizzati su Mani Pulite, uno tsunami che scardina la classe politica (e non solo) del nostro Paese. L’onda emotiva che attraversa l’Italia è travolgente, e l’uomo simbolo viene individuato nel giudice Antonio Di Pietro, sostanzialmente sconosciuto fino ad allora. Dunque si scatena la caccia a fotografie significative, emblematiche, intense, in una parola iconiche, che lo ritraggano per illuminare copertine e pagine di giornali non solo italiani ma internazionali: di Tangentopoli, infatti, si comincia a parlare in tutto il mondo. Ma queste foto, in giro, ancora scarseggiano. E qui comincia una storia singolare a margine della ricerca spasmodica relativa alle immagini riguardanti il personaggio del momento. C’è un fotoreporter – me medesimo – che in quegli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Trent’fa. Tutti i media sono focalizzati su, uno tsunami che scardina la classe politica (e non solo) del nostro Paese. L’onda emotiva che attraversa l’Italia è travolgente, e l’uomo simbolo viene individuato nel giudice Antonio Di Pietro, sostanzialmente sconosciuto fino ad allora. Dunque si scatena la caccia a fotografie significative, emblematiche, intense, in una parola iconiche, che lo ritraggano per illuminare copertine e pagine di giornali non solo italiani ma internazionali: di Tangentopoli, infatti, si comincia a parlare in tutto il mondo. Ma queste foto, in giro, ancora scarseggiano. E qui comincia unasingolare a margine della ricerca spasmodica relativa alle immagini riguardanti il personaggio del momento. C’è un– me medesimo – che in quegli ...

Advertising

fattoquotidiano : 30 anni di Mani Pulite, Davigo: 'Toghe rosse? Accuse stravaganti. In tutto il mondo la destra vuole legge e ordine,… - fattoquotidiano : TRENT'ANNI FA E OGGI “Vieni a vedere la tv, c’è una trasmissione interessante, curiosa”. Andai e vidi qualcosa che… - borghi_claudio : Effettivamente trent'anni dopo mani pulite riuscire a dare ai cittadini la possibilità di avere una giustizia più g… - flinxkk8 : RT @ilfoglio_it: Complottismo, tentazioni anti casta, istinti anti sistema: a trent’anni da Mani pulite i magistrati più ideologizzati sono… - LVDA_Acid : RT @BBordissima: @LVDA_Acid Crisanti ha le mani in pasta da diversi anni. In una sua società ha ricevuto 50 milioni di euro dalla Bill e Me… -