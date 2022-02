WWE | Brock Lesnar e Bianca Belair entrano nella storia | mitico tris di successi per loro

(Di domenica 20 febbraio 2022) Per gli amanti delle statistiche, ppv come Elimination Chamber lasciano sempre qualcosa di interessante da scoprire. Ed è così che quanto accaduto ieri ha lanciato nell’Olimpo della WWE ben due atleti di spicco del roster:. Ecco in cosa eccellono Con il successo ottenuto in Arabia Saudita,in una cerchia di wrestler capaci di vincerecarriera un main event di Wrestlemania, almeno una Royal Rumble e un Elimination Chamber match. Assieme aci sono anche Undertaker, Triple H, John Cena, Drew McIntyre, Roman Reigns e Shawn Michaels.

