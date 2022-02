Verissimo, Emma e Belén nello studio di Silvia Toffanin [VIDEO] (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospite a Verissimo Emma. La cantante nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato le sue ultime esperienze professionali che l’hanno vista passare da un set all’altro fino a calcare nuovamente il palcoscenico della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano Ogni volta. L’artista ha comprato casa, e in merito all’acquisto dice: “Su WhatsApp … L'articolo Verissimo, Emma e Belén nello studio di Silvia Toffanin VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 20 febbraio 2022) Ospite a. La cantante nel salotto diha raccontato le sue ultime esperienze professionali che l’hanno vista passare da un set all’altro fino a calcare nuovamente il palcoscenico della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano Ogni volta. L’artista ha comprato casa, e in merito all’acquisto dice: “Su WhatsApp … L'articolodiproviene da Velvet Gossip.

Advertising

MediasetPlay : “Io combatto tutti i giorni per le donne, non solo l’otto marzo” ???? #Verissimo @MarroneEmma - MediasetPlay : Direttamente da Sanremo, oggi a #Verissimo alle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity… Emma ???? - MMilonr : RT @MediasetPlay: “Io combatto tutti i giorni per le donne, non solo l’otto marzo” ???? #Verissimo @MarroneEmma - Manu03__ : RT @___not_today: La verità è che Emma all’estero sarebbe una super star, ma qua le facciamo la punta al cazzo quando poi portiamo in alto… - LuciaFerraroEM : RT @chinonvivespia: “Nessuno puó dire a una persona che il suo corpo è sbagliato” EMMA ?? #verissimo -