Ucraina-Russia, sale la tensione: notte di attacchi su Donetsk (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, cresce la tensione nel Donbass. Le forze armate ucraine hanno bombardato per tutta la notte sei aree popolate nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, inclusa la sua città più grande di Donetsk. Lo afferma, riferisce la Tass, la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC). Secondo il rapporto, pubblicato sul canale Telegram della missione, le città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak sono state bombardate tra le 21:04 e le 23:52 ora di Mosca. Donetsk è stata bombardata alle 00:03 di domenica e i colpi hanno preso di mira la fabbrica di prodotti chimici. La situazione lungo la linea di contatto nell’Ucraina orientale è peggiorata la ... Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, cresce lanel Donbass. Le forze armate ucraine hanno bombardato per tutta lasei aree popolate nell’autoproclamata Repubblica popolare di, inclusa la sua città più grande di. Lo afferma, riferisce la Tass, la missione della DPR presso il Centro congiunto per il controllo e il coordinamento (JCCC). Secondo il rapporto, pubblicato sul canale Telegram della missione, le città di Dokuchayevsk, Oktyabr, Sosnovskoye, Aleksandrovka e Spartak sono state bombardate tra le 21:04 e le 23:52 ora di Mosca.è stata bombardata alle 00:03 di domenica e i colpi hanno preso di mira la fabbrica di prodotti chimici. La situazione lungo la linea di contatto nell’orientale è peggiorata la ...

