Toñi Moreno y las americanas con las que triunfa en televisión

Advertising

Moreno_F70 : RT @ProItalia_org: Kiev sembra pronta a riconsiderare l'adesione alla #NATO. Intanto, i corrottissimi media occidentali continuano a fare q… -

Ultime Notizie dalla rete : Toñi Moreno

... in Friuli, ascolto volentieri uno dei suoi LP incisi prima della guerra in Bosnia che contiene le sue esecuzioni dei brani di alcuni grandi compositori tra cui Albéniz,Torroba, Tárrega, ...Articolo Uno Rimini mette in dubbio l'opportunità che l'avvocato e assessore del comune di RiminiMaresi sia il difensore di uno degli imputati nella maxi frode milionaria scoperta dalla Guardia di Finanza di Rimini. Una vicenda sulla quale lo stesso sindaco Sadegholvaad, della cui Giunta ...