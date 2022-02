Stroncato da infarto a cena con gli amici al ristorante | Lorenzo muore a 39 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stroncato infarto

ilmessaggero.it

E' a cena con due amici, uno è infermiere, al ristorante il Pino e di colpo si sente male. Dopo due colpi di tosse si accascia a terra e muore per un improvviso infarto. Sono le 20,30. Primi soccorsi sul posto poi il 118 ma non c'è nulla da fare per Lorenzo Fantini, 39 anni, di Lanciano, in provincia di Chieti. Arrivano anche i carabinieri.