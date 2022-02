Salernitana, così la salvezza non è un miraggio (Di domenica 20 febbraio 2022) di Fabio Setta Abbracciati in cerchio a centrocampo con Nicola ancora a caricare la squadra. L’immagine di fine partita è quanto di meglio possa spiegare la svolta in casa Salernitana. Contro il Milan è arrivato un pareggio, il terzo consecutivo ma molto diverso dai precedenti. È uscita dal campo anche con un pizzico di rammarico la squadra granata che ha giocato a viso aperto contro la squadra di Pioli, arrivata all’Arechi da prima in classifica. La scossa Nicola c’è stata. Senza ombra di dubbio. La Salernitana ha disputato la miglior partita dell’anno, ma soprattutto è apparsa trasformata. Non solo dal punto di vista tattico e fisico ma soprattutto nello spirito. Aggressività e coraggio aveva chiesto il tecnico granata e la squadra ha risposto nel migliore dei modi. Schierata con un 4-4-2 molto spregiudicato con Ribery e Kastanos esterni di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 20 febbraio 2022) di Fabio Setta Abbracciati in cerchio a centrocampo con Nicola ancora a caricare la squadra. L’immagine di fine partita è quanto di meglio possa spiegare la svolta in casa. Contro il Milan è arrivato un pareggio, il terzo consecutivo ma molto diverso dai precedenti. È uscita dal campo anche con un pizzico di rammarico la squadra granata che ha giocato a viso aperto contro la squadra di Pioli, arrivata all’Arechi da prima in classifica. La scossa Nicola c’è stata. Senza ombra di dubbio. Laha disputato la miglior partita dell’anno, ma soprattutto è apparsa trasformata. Non solo dal punto di vista tattico e fisico ma soprattutto nello spirito. Aggressività e coraggio aveva chiesto il tecnico granata e la squadra ha risposto nel migliore dei modi. Schierata con un 4-4-2 molto spregiudicato con Ribery e Kastanos esterni di ...

