“Quanto mi fai se**o” | momento bollente per Mahmood | imbarazzo in diretta VIDEO

(Di domenica 20 febbraio 2022) Intervistato negli studi di RTL 102.5 , il cantanteha dovuto affrontare unche lo ha messo ina RTL 102.5 – Screenshot InstagramInvitato negli studi della radio RTL 102.5 in compagnia di Blanco,è stato investito da una sfilza di complimenti piccanti che lo hanno divertito e lo hanno messo anche un po’ in. I due giovani musicisti hanno raggiunto la radio per una intervista e per essere premiati a seguito della loro recente vittoria nell’ultima edizione del Festival di Sanremo dove si sono esibiti con il brano intitolato “Brividi”. Oltre alle domande di rito sull’esperienza sanremese e su quello che accadrà nei prossimi mesi, tra tour ed Eurovision 2022, a un certo punto la discussione è ...

Roberta44326021 : RT @Octavia_apricot: @cosmaryfas Tu che ci auguri buona domenica, fai il box domande e ci benedici con una tua fotina con tanto di braccial… - Yogaolic : RT @confundustria: Se sei un Associato Vip il meccanismo lo conosci: evadi, eludi, sottrai, imboschi quanto vuoi e SE ti beccano fai un… - Bisl_19_89 : A febbraio ce fai cazzi, a maggio dove stavamo ? Pappagallo del cazzo pompinaro de quei due papponi, quanto me fai… - Rosariodpr1974 : RT @confundustria: Se sei un Associato Vip il meccanismo lo conosci: evadi, eludi, sottrai, imboschi quanto vuoi e SE ti beccano fai un… - Octavia_apricot : @cosmaryfas Tu che ci auguri buona domenica, fai il box domande e ci benedici con una tua fotina con tanto di bracc… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto fai

Ck12 Giornale

pare, i banditi avrebbero messo a segno un colpo in un'altra abitazione poco distante. Condividi:clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)clic qui per condividere su ...... resta da capire cosa diranno ora i protagonisti del famoso 'amore libero' diappena ... Sì è vero ci stavamo innamorando, ma adesso mi hai deluso, mischifo'. Poco dopo, il crollo definitivo: ...Non abbiamo un metro di paragone per poter affermare “quando la situazione era normale, in un determinato contesto il gruppo ha reagito così o cosà”. Stiamo inventando, noi da fuori, e lo sta facendo ...Come fare a scoprire se tra voi c'è affinità sessuale? In vista della nuova stagione di "Matrimonio a prima vista Italia", targato Discovery, abbiamo realizzato il quiz ideale per scoprirlo. Anche ...