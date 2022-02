Perché tenere un diario della gratitudine è la chiave della felicità (Di domenica 20 febbraio 2022) «La gratitudine è certamente uno dei più preziosi processi alchemici. Se prende possesso di te, allora ogni tipo di nevrosi, psicosi, o qualsiasi altra psicopatologia, svanisce in modo del tutto naturale». Per il maestro spirituale Osho la gratitudine era questo: l’unica preghiera, «non detta, non espressa in parole, ma vissuta». Ma dell’importanza della gratitudine come chiave della felicità ne sono stati, nella storia, convinti tutti: da Buddha a Epitteto, da Seneca a Cicerone. Il termine gratitudine deriva dalle parole latine gratia e gratus che significano rispettivamente “favore, riconoscenza, ringraziamento” e “gradito, amato, ben accetto”. In entrambe le parole ritroviamo l’idea di ringraziare e sentirsi ... Leggi su amica (Di domenica 20 febbraio 2022) «Laè certamente uno dei più preziosi processi alchemici. Se prende possesso di te, allora ogni tipo di nevrosi, psicosi, o qualsiasi altra psicopatologia, svanisce in modo del tutto naturale». Per il maestro spirituale Osho laera questo: l’unica preghiera, «non detta, non espressa in parole, ma vissuta». Ma dell’importanzacomene sono stati, nella storia, convinti tutti: da Buddha a Epitteto, da Seneca a Cicerone. Il terminederiva dalle parole latine gratia e gratus che significano rispettivamente “favore, riconoscenza, ringraziamento” e “gradito, amato, ben accetto”. In entrambe le parole ritroviamo l’idea di ringraziare e sentirsi ...

