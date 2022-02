Paura in spiaggia, l’elicottero precipita e si schianta tra i bagnanti: il video dell’incidente (Di domenica 20 febbraio 2022) Paura a Miami Beach, in Florida, per un incidente che ha coinvolto un elicottero, precipitato tra i bagnanti, a pochi metri dalla spiaggia. L’incidente è avvenuto ieri, sabato 19 febbraio. Come si vede nel video, il velivolo sorvola la spiaggia, perdendo progressivamente quota, fino alla caduta in mare. Fortunatamente non sono stati coinvolte altre persone. Stando alle autorità locali, le persone a bordo dell’elicottero sono state portate in ospedale e sono in condizioni stabili. Da accertare le cause dell’incidente. video Twitter/Polizia di Miami Beach L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022)a Miami Beach, in Florida, per un incidente che ha coinvolto un elicottero,to tra i, a pochi metri dalla. L’incidente è avvenuto ieri, sabato 19 febbraio. Come si vede nel, il velivolo sorvola la, perdendo progressivamente quota, fino alla caduta in mare. Fortunatamente non sono stati coinvolte altre persone. Stando alle autorità locali, le persone a bordo delsono state portate in ospedale e sono in condizioni stabili. Da accertare le causeTwitter/Polizia di Miami Beach L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

