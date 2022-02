Milano, cinque ragazzi accoltellati nella notte tra piazza Gae Aulenti e la stazione Centrale: anche un minorenne, il più grave ha 20 anni (Di domenica 20 febbraio 2022) cinque ragazzi, tra i quali anche un minorenne, sono stati accoltellati in meno di quattro ore, questa notte, in pieno centro a Milano. Il primo episodio è avvenuto all’1.33 in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla stazione Centrale: un 30enne è stato accoltellato e portato dal 118 in codice verde al Niguarda. Poco dopo, intorno alle 3.25, in piazza Gae Aulenti, è stato ferito un 18enne, trasportato in ambulanza al codice verde al Fatebenefratelli. Un minuto più tardi, nella limitrofa via Castiglioni, un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato, questa volta in modo grave, ed è tuttora ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), tra i qualiun, sono statiin meno di quattro ore, questa, in pieno centro a. Il primo episodio è avvenuto all’1.33 inDuca d’Aosta, di fronte alla: un 30enne è stato accoltellato e portato dal 118 in codice verde al Niguarda. Poco dopo, intorno alle 3.25, inGae, è stato ferito un 18enne, trasportato in ambulanza al codice verde al Fatebenefratelli. Un minuto più tardi,limitrofa via Castiglioni, un ragazzo di 20è stato accoltellato, questa volta in modo, ed è tuttora ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. ...

