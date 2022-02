Liga 2021/2022, il Siviglia frena: 1-1 con l’Espanyol. Real Madrid a +6 (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Siviglia frena e perde terreno dal Real Madrid. La squadra di Lopetegui non va oltre l’1-1 contro l’Espanyol nel match della venticinquesima giornata di Liga e resta a -6 dalla formazione di Ancelotti. Apre Mir al 36? su assist del Papu Gomez, risponde nella ripresa Gil al 50?. Nel finale gli andalusi restano in 10 uomini per il doppio giallo rifilato a Kounde. Continua il periodo senza vittorie dell’Espanyol che però conquista un punto d’oro, portandosi a +9 dalla zona salvezza. In vista del match con la Dinamo Zagabria in Europa League, il Siviglia frena ancora: solo una vittoria nelle ultime quattro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ile perde terreno dal. La squadra di Lopetegui non va oltre l’1-1 contronel match della venticinquesima giornata die resta a -6 dalla formazione di Ancelotti. Apre Mir al 36? su assist del Papu Gomez, risponde nella ripresa Gil al 50?. Nel finale gli andalusi restano in 10 uomini per il doppio giallo rifilato a Kounde. Continua il periodo senza vittorie delche però conquista un punto d’oro, portandosi a +9 dalla zona salvezza. In vista del match con la Dinamo Zagabria in Europa League, ilancora: solo una vittoria nelle ultime quattro. SportFace.

