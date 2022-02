Juve, guarda che Bentancur e Kulusevski: il gol del 2-3 che fa impazzire Conte (VIDEO) (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Tottenham firma una delle imprese dell’anno, ovvero battere il Manchester City a casa propria. Una partita dalle mille emozioni vinta dai ragazzi di Antonio Conte per 3-2 grazie ad un super Harry Kane, ma non solo. C’è tanto anche di ex Juventus: Dejan Kulusevski autore di un gol e di un assist e di Rodrigo Bentancur che sembra aver trovato continuità e geometrie di gioco nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Il gol del 2-3, firmato al 95?, è un’emblema: palla di prima geniale dell’uruguaiano che lancia lo svedese sulla fascia destra, Kulusevski pennella un cross fantastico e poi ci pensa Harry Kane. Conte impazzisce di gioia, la Juventus un po’ meno. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Tottenham firma una delle imprese dell’anno, ovvero battere il Manchester City a casa propria. Una partita dalle mille emozioni vinta dai ragazzi di Antonioper 3-2 grazie ad un super Harry Kane, ma non solo. C’è tanto anche di exntus: Dejanautore di un gol e di un assist e di Rodrigoche sembra aver trovato continuità e geometrie di gioco nello scacchiere tattico di Antonio. Il gol del 2-3, firmato al 95?, è un’emblema: palla di prima geniale dell’uruguaiano che lancia lo svedese sulla fascia destra,pennella un cross fantastico e poi ci pensa Harry Kane.impazzisce di gioia, lantus un po’ meno. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bentancur e #Kulusevski show: il gol del 2-3 è un gioiello nato sull'ex asse juventino. E #Conte impazzisce di gio… - BullaInterista : RT @theboss_1908: Se si guarda il monte ingaggi la Juve dovrebbe vincere lo scudetto in carrozza, idem quello dell'anno scorso. Se invece s… - 1987_Lorenza : RT @90Juventino: @uc2c7cdc Ma pure la real Salernitana ....ma dio cane so 11 anni che nn vinci uno scudetto e pensi alla Juve e poi arriva… - MGBasolu : RT @CasassaRoberto: Chi sa cos’è la Juve, chi la guarda, chi la capisce anche in una stagione così, sa già che martedì faremo una grande pa… - Yolocoloco2 : RT @theboss_1908: Se si guarda il monte ingaggi la Juve dovrebbe vincere lo scudetto in carrozza, idem quello dell'anno scorso. Se invece s… -