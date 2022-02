Jessica Selassié | “Urlavi come una scimmia” | il peso delle parole di Nathaly

(Di domenica 20 febbraio 2022) Le brutterivolte daCaldonazzo adurante il GF Vip hanno avutoconseguenze inaspettate. Ecco cosa è accaduto. Spesso capita che non si misuri in modo adeguato ildi alcune esternazioni che vengono fatte e le conseguenze che queste possono poi generare.(Instagram)È successo anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando Nathalie Caldonazzo ha usatoun po’ dure e fuori contesto nei confronti di un’altra concorrente del reality show, e cioèche non sono per nulla piaciute al pubblico e che hanno scatenato polemiche sul web, ma che hanno fatto breccia anche in ...

Advertising

zazoomblog : Alex Belli bacia Jessica Selassié la reazione di Delia Duran - #Belli #bacia #Jessica #Selassié - smilemorefor22 : RT @BITCHYFit: Alex Belli bacia Jessica Selassié, la reazione di Delia Duran - JessicaPrezzav3 : RT @BITCHYFit: Alex Belli bacia Jessica Selassié, la reazione di Delia Duran - Menefreghista97 : RT @BITCHYFit: Alex Belli bacia Jessica Selassié, la reazione di Delia Duran - BITCHYFit : Alex Belli bacia Jessica Selassié, la reazione di Delia Duran -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié

Roccarainola.net

Maria Monsè VsSelassiè "Sparlava male di me"/ "Sophie? Dette cose gravi!" 'Non ho nulla da invidiare a Biagio D'Anelli' Un'altra rivelazione sembra trasparire dopo questa vicenda, ovvero la ...così che i fan chiamano la coppia - non coppia formata dae Barù. Tra i due è nata una bella amicizia, che, per volere di lui, non è sfociata in altro. Nelle ultime ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. E durante la festa...