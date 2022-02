In Ucraina le lancette di Putin corrono (veloce) (Di domenica 20 febbraio 2022) Guerra o pace? Nessuno vuol parafrasare Lev Tolstoj, quindi non è il caso di preoccuparsi. Però qualcosa in comune c’è: se le cose continuano così, lo storico che si incaricherà di scrivere un libro sulla vicenda Ucraina dovrà andare molto oltre le 1463 pagine (36 ore di lettura) che aveva prodotto l’autore di “Guerra e Pace”. Infatti anche questa sembra ormai essere una storia infinita, confusa ed anche noiosa. I social non si lasciano scappare nulla di serio, e i comunicati ufficiali sono ancora più ermetici, con il risultato di non farci capire nulla. Sarà un difetto di sistema, oppure sono due dei tre principali attori (tutti gli altri sono solo comparse) che intenzionalmente, sparandole grosse, continuano a fare sciarada? Il terzo, la Cina, per il momento è silente, ma osserva con grande attenzione. Avendo ormai portato il giuoco agli estremi, i casi sono due: o ... Leggi su formiche (Di domenica 20 febbraio 2022) Guerra o pace? Nessuno vuol parafrasare Lev Tolstoj, quindi non è il caso di preoccuparsi. Però qualcosa in comune c’è: se le cose continuano così, lo storico che si incaricherà di scrivere un libro sulla vicendadovrà andare molto oltre le 1463 pagine (36 ore di lettura) che aveva prodotto l’autore di “Guerra e Pace”. Infatti anche questa sembra ormai essere una storia infinita, confusa ed anche noiosa. I social non si lasciano scappare nulla di serio, e i comunicati ufficiali sono ancora più ermetici, con il risultato di non farci capire nulla. Sarà un difetto di sistema, oppure sono due dei tre principali attori (tutti gli altri sono solo comparse) che intenzionalmente, sparandole grosse, continuano a fare sciarada? Il terzo, la Cina, per il momento è silente, ma osserva con grande attenzione. Avendo ormai portato il giuoco agli estremi, i casi sono due: o ...

