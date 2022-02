Il bollettino Covid di oggi 20 febbraio 2022 | i dati aggiornati in tempo reale da ogni Regione

(Di domenica 20 febbraio 2022) Sono stati 50.534 i nuovi casi di-19 registrati in Italia neldel Ministero della Salute ieri, in calo rispetto ai 53.662 del...

Advertising

bizcommunityit : Covid, news. Quarta dose, circolare: somministrazione immunodepressi dopo 120 giorni. LIVE - italiaserait : Covid oggi Emilia, 2.942 contagi: bollettino 20 febbraio - sulsitodisimone : Covid oggi Emilia, 2.942 contagi: bollettino 20 febbraio - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Emilia, 2.942 contagi: bollettino 20 febbraio: (Adnkronos) - Registrati 15 morti, numeri covid del bollettino… - fisco24_info : Covid oggi Emilia, 2.942 contagi: bollettino 20 febbraio: (Adnkronos) - Registrati 15 morti, numeri covid del bolle… -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

Sky Tg24

ILVACCINI DI OGGI L'aggiornamento quotidiano delsul vaccino anti -mostra come siano 36.856.191 gli italiani che si sono sottoposti alla terza dose fino al 20 febbraio, ovvero l'84,38% della popolazione oggetto di dose booster. Il ...Si registrano due decessi. Sono 820 i nuovi positivi al- ...Covid in Emilia Romagna, si sono registrati 2.942 contagi e 15 morti su un totale di 18.344 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: ecco il bollettino della Regione emanato in data odierna, 20 febbraio ...Secondo il bollettino coronavirus in Sardegna si registrano oggi 1.355 nuovi casi positivi (di cui 1081 diagnosticati da antigenico). Si registrano 5 decessi: 1 uomo di 83 anni, residente nella ...