Gf Vip, Soleil e Delia si baciano davanti a tutti. Poi la Sorge crolla con Alex Belli: «Io ti amo» (Di domenica 20 febbraio 2022) Pensavate che il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran fosse ormai a un punto morto e che questa infinita soap opera non avesse più molto da dire? Nulla di più sbagliato, perchè la storia poche ore fa ha visto nuovi scenari, del tutto inaspettati (almeno per la maggior parte di chi segue). Durante una festa in maschera, ieri sera, è scattato infatti un bacio appassionato: e stavolta il protagonista del bacio non è Alex Belli, ma le due ragazze, Delia e Soleil. Già, tutto vero: durante la festa Delia e Soleil si sono letteralmente avvinghiate, baciandosi con un trasporto che raramente si è visto anche con lo stesso Alex. Un momento hot, durante il party con dj set e ...

