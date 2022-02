Covid, Speranza “Gratitudine a operatori. Abbiamo straordinario Ssn” (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma – “Oggi è un giorno particolare perchè è un anniversario. Due anni fa arrivavano le prime notizie non buone. Ricordo le ore drammatiche, con cui Abbiamo aperto una stagione difficile. Gratitudine a tutto il personale sanitario del Paese, perchè se il Paese ha retto a una prova difficile pur pagando un prezzo importante, prima di tutto in vite umane ma anche in disagi e nel cambiamento dell’esistenza, è perchè Abbiamo uno straordinario Servizio Sanitario Nazionale, un patrimonio del Paese che dobbiamo difendere con tutte le energie”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla seconda Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, sociassistenziale e del volontariato, organizzata dalla Fnomceo. “E’ necessario – ha aggiunto – trarre una lezione e capire che il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma – “Oggi è un giorno particolare perchè è un anniversario. Due anni fa arrivavano le prime notizie non buone. Ricordo le ore drammatiche, con cuiaperto una stagione difficile.a tutto il personale sanitario del Paese, perchè se il Paese ha retto a una prova difficile pur pagando un prezzo importante, prima di tutto in vite umane ma anche in disagi e nel cambiamento dell’esistenza, è perchèunoServizio Sanitario Nazionale, un patrimonio del Paese che dobbiamo difendere con tutte le energie”. Così il ministro della Salute, Roberto, intervenendo alla seconda Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, sociassistenziale e del volontariato, organizzata dalla Fnomceo. “E’ necessario – ha aggiunto – trarre una lezione e capire che il ...

