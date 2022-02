Bassetti aggredito e insultato da studenti di sinistra: “Vattene, Genova non ti vuole” (Di domenica 20 febbraio 2022) Matteo Bassetti è furente per l’aggressione subita mentre era seduto in un locale di Genova con sua moglie. E’ stato un gruppo di studenti ad apostrofarlo, insultandolo e urlando che Genova non lo vuole e che se ne deve andare. Erano studenti di sinistra, assicura l’infettivologo. Che non manca di polemizzare con la sinistra: “Quella parte politica non mi ha mai gradito, e mai mi ha espresso solidarietà”. “L’Italia è un Paese pieno di imbecilli, altra definizione non posso darla. Io e mia moglie stavamo aspettando in questo locale che ci preparassero del sushi da portare a nostro figlio. Ricoverato in ospedale dopo un intervento. – racconta Bassetti – Per questo ci eravamo seduti un attimo a bere una cosa, era anche un momento di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 febbraio 2022) Matteoè furente per l’aggressione subita mentre era seduto in un locale dicon sua moglie. E’ stato un gruppo diad apostrofarlo, insultandolo e urlando chenon loe che se ne deve andare. Eranodi, assicura l’infettivologo. Che non manca di polemizzare con la: “Quella parte politica non mi ha mai gradito, e mai mi ha espresso solidarietà”. “L’Italia è un Paese pieno di imbecilli, altra definizione non posso darla. Io e mia moglie stavamo aspettando in questo locale che ci preparassero del sushi da portare a nostro figlio. Ricoverato in ospedale dopo un intervento. – racconta– Per questo ci eravamo seduti un attimo a bere una cosa, era anche un momento di ...

