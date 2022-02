“Arriva l’esonero se…”: Serie A, ora Pirlo può tornare ad allenare (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Il Bologna, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'esonero di Sinisa Mihajlovic. Al suo posto Arriva Andrea Pirlo, che sarà il nuovo allenatore dei rossoblu.? L'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è finita dopo una sola stagione. Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera preferiscono optare per il 'dolce ritorno' di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico bianconero, però, ha dovuto fare i conti con quella che finora è stata una stagione piuttosto complicata. Al momento, la Juventus non ha avuto molto successo dopo il pareggio nel derby con il Torino guidato da Juric. Vedere Vlahovic e Zakaria Arrivare nello stesso mercato invernale ha entusiasmato i tifosi ma rischia anche la gioia dell'improvvisazione. La Serie A è ormai troppo lontana dal titolo, con Allegri ... Leggi su goalnews (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Il Bologna, con un comunicato ufficiale, ha annunciato l'esonero di Sinisa Mihajlovic. Al suo postoAndrea, che sarà il nuovo allenatore dei rossoblu.? L'avventura di Andreasulla panchina della Juventus è finita dopo una sola stagione. Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera preferiscono optare per il 'dolce ritorno' di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico bianconero, però, ha dovuto fare i conti con quella che finora è stata una stagione piuttosto complicata. Al momento, la Juventus non ha avuto molto successo dopo il pareggio nel derby con il Torino guidato da Juric. Vedere Vlahovic e Zakariare nello stesso mercato invernale ha entusiasmato i tifosi ma rischia anche la gioia dell'improvvisazione. LaA è ormai troppo lontana dal titolo, con Allegri ...

Advertising

ch24news : ?? #Nicola arriva a Salerno per una nuova avventura alla guida della #Salernitana dopo l'esonero di #Colantuono #SerieA #News - infoitsport : Salernitana: ufficiale l'esonero di Colantuono, arriva Nicola | Udinese Blog - sportface2016 : #Salernitana, ufficiale l'esonero di #Colantuono: al suo posto #Nicola - MondoNapoli : Salernitana, arriva l'esonero per Colantuono: i dettagli - - FiorentinaUno : Salernitana, out Colantuono: arriva l'esonero -