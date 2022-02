Achille Lauro, vince «Una voce per San Marino» e vola all’Eurovision (Di domenica 20 febbraio 2022) L'artista romano, dopo il 14esimo posto a Sanremo, trionfa al Festival sammarinese portando la sua Stripper: battuti - tra gli altri - Valerio Scanu, Ivana Spagna e Francesco Monte. Appuntamento a maggio alla manifestazione europea, dove rappresenterà la piccola Repubblica del Titano (e sfiderà la coppia Mahmood-Blanco) Leggi su vanityfair (Di domenica 20 febbraio 2022) L'artista romano, dopo il 14esimo posto a Sanremo, trionfa al Festival sammarinese portando la sua Stripper: battuti - tra gli altri - Valerio Scanu, Ivana Spagna e Francesco Monte. Appuntamento a maggio alla manifestazione europea, dove rappresenterà la piccola Repubblica del Titano (e sfiderà la coppia Mahmood-Blanco)

trash_italiano : ?? Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision 2022! - trash_italiano : Che poi noi esperti di tutti i programmi come Sanremo, Amici e tutti gli altri talent e reality MA DI SAN MARINO NO… - corsi_gabriele : Quindi, #escita2022, abbiamo: Blanco e Mahmood ???? Achille Lauro???? Emma Muscat ???? Manca solo Tananai ???? Non succed… - sabri_brix : Io sinceramente non vedo Achille Lauro un disperato che va a rappresentare un altro paese, a lui non interessa nien… - Lorychan_95 : RT @pinkspacedude: Achille Lauro come quelli che vanno a fare medicina in Bulgaria -