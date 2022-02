Achille Lauro all’Eurovision 2022: sarà in gara per San Marino (Di domenica 20 febbraio 2022) San Marino – Achille Lauro trionfa a Una voce per San Marino e rappresenterà il Titano all’Eurovision Song Contest Torino 2022. Achille Lauro, che ha vinto la la canzone Stripper, ha preceduto Alessandro Coli e Dj Burak Yeter, secondi, mentre Aaron Sibley ha chiuso al terzo posto il terzo posto. L’Eurovision 2022 è in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di domenica 20 febbraio 2022) Santrionfa a Una voce per Sane rappresenterà il TitanoSong Contest Torino, che ha vinto la la canzone Stripper, ha preceduto Alessandro Coli e Dj Burak Yeter, secondi, mentre Aaron Sibley ha chiuso al terzo posto il terzo posto. L’Eurovisionè in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. (fonte Adnkronos)

