Uomini e Donne, Luca Salatino su Matteo Ranieri: "Siamo gli opposti, ma..." (Di sabato 19 febbraio 2022) Luca Salatino, tronista di Uomini e Donne, parla dell'altro tronista, Matteo Ranieri, e del rapporto che stanno instaurando, nonostante le loro diversità. Leggi su comingsoon (Di sabato 19 febbraio 2022), tronista di, parla dell'altro tronista,, e del rapporto che stanno instaurando, nonostante le loro diversità.

Advertising

vaticannews_it : #18febbraio Oggi come non mai, abbiamo bisogno di profeti di #pace, uomini e donne che compiano gesti nuovi lottand… - elenabonetti : Che una coppia possa decidere se dare ai propri figli il cognome della madre o del padre in modo egualitario è un a… - gparagone : E' davvero ora di tornare ad essere pienamente CITTADINI, uomini e donne consapevoli delle scelte che LIBERAMENTE a… - Sweet4Sweetness : RT @EricaDoddo: @kaptentarek123 Anche se oggi giorno le donne usano regalare i fiori agli uomini, io apprezzo sempre l'uomo attento e galan… - pier2856 : RT @valponti77: Il democratico #Canada L’inclusivo #Canada Il politicamente corretto #Canada Il moderno #Canada Fulgida espressione del… -