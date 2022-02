Traffico Roma del 19-02-2022 ore 09:30 (Di sabato 19 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati sostanzialmente regolare la circolazione sulle principali strade cittadine raccordo anulare è compreso previsto in tarda mattinata un aumento del Traffico soprattutto verso il litorale la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Collatina all’altezza di via Emilio Longoni disagi tutto sommato contenuti raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso incidente in Piazzale Numa Pompilio non si escludono ripercussioni in via Druso in viale delle Terme di Caracalla altro incidente sulla Tiburtina nei pressi di Ponte Mammolo in direzione del centro anche in questo caso raccomandiamo la massima prudenza per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati sostanzialmente regolare la circolazione sulle principali strade cittadine raccordo anulare è compreso previsto in tarda mattinata un aumento delsoprattutto verso il litorale la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Collatina all’altezza di via Emilio Longoni disagi tutto sommato contenuti raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso incidente in Piazzale Numa Pompilio non si escludono ripercussioni in via Druso in viale delle Terme di Caracalla altro incidente sulla Tiburtina nei pressi di Ponte Mammolo in direzione del centro anche in questo caso raccomandiamo la massima prudenza per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...

