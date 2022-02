Tangentoli | 30 anni dopo | la “sorpresa” di Sky Atlantic+1

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 19 febbraio 2022) A trent’da Tangentopoli, rivedere “1992”, “1993”, “1994” è sempre un’ottima idea. Ecco perché su Sky Atlantic +1 (al canale 111 di Sky) è arrivato anche Sky Atlantic Maratone che lo ripropone. Il nuovo canale dedicato alla trilogia che Sky e Wildside hanno realizzato per ricordare gliche hanno cambiato per sempre l’Italia nelle dinamiche socio politiche a cavallo tra Prima e Seconda Repubblica. Vuoi rivedere la serie e tanti altri contenuti? Approfitta delle offerte lancio e iscriviti a Sky. Non perdere tempo: approfitta dell’offerta lancio per abbonarti a Sky Tangentopoli “tradotto” in serie In occasione del trentesimoversario di Tangentopoli e della maxi-inchiesta di Mani Pulite arrivano su Sky gli episodi cult delle serie “1992”, “1993” e “1994”. Le tre serie Sky Original prodotte da Wildside e dirette da ...