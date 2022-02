Roma, auto in panne soccorsa dalla Locale: dentro c’erano 26 dosi di stupefacenti (Di sabato 19 febbraio 2022) Era in servizio di controllo del territorio, la pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale Roma Capitale che, ieri pomeriggio, è intervenuta in via di Tor Bella Monaca per fornire ausilio a quello che appariva essere un automobilista rimasto in panne con il proprio veicolo. La scoperta Gli agenti, una volta accostatisi all’auto ferma al centro della strada e con il dispositivo di segnalazione luminosa di pericolo in funzione, hanno però trovato il mezzo privo di persone a bordo e con i finestrini abbassati. Insospettiti, gli operanti hanno subito avviato ulteriori accertamenti dai quali è emersa la provenienza furtiva del veicolo, che veniva pertanto ispezionato. Al suo interno rinvenuta una borsa con numerosi involucri contenenti una sostanza, che le analisi hanno confermato essere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) Era in servizio di controllo del territorio, la pattuglia del VI Gruppo Torri della PoliziaCapitale che, ieri pomeriggio, è intervenuta in via di Tor Bella Monaca per fornire ausilio a quello che appariva essere unmobilista rimasto incon il proprio veicolo. La scoperta Gli agenti, una volta accostatisi all’ferma al centro della strada e con il dispositivo di segnalazione luminosa di pericolo in funzione, hanno però trovato il mezzo privo di persone a bordo e con i finestrini abbassati. Insospettiti, gli operanti hanno subito avviato ulteriori accertamenti dai quali è emersa la provenienza furtiva del veicolo, che veniva pertanto ispezionato. Al suo interno rinvenuta una borsa con numerosi involucri contenenti una sostanza, che le analisi hanno confermato essere ...

Advertising

tisvampu : RT @janavel7: Vedo la scena: Grillo che esce dall'Hotel Forum a Roma e si trova circondato da un centinaio di persone che gli tirano moneti… - CorriereCitta : Roma, auto in panne soccorsa dalla Locale: dentro c’erano 26 dosi di stupefacenti - saldi_di : RT @biif: Oggi a #roma domenica ecologica Avete notato che oltre alla circolazione auto hanno messo anche il limite a 12 ore dell'USO DEL… - CasilinaNews : Commercialista scomparsa a Frosinone nel 2007 e auto ritrovata nel 2009 a Roma. Indagini archiviate, ma Chi l'ha vi… - SergioMinelli : RT @nomfup: A tutte le auto: l’emendamento sul #bonuspsicologo - assieme ad altri - era tornato in Commissione per alcuni rilievi della Rag… -