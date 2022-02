Pechino 2022, Team Event sci alpino: il tabellone e gli accoppiamenti (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto sulla pista di Yanqing per il Team Event di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, in programma questa notte alle ore 3 italiane (ore 10 locali). Tanta attesa per la squadra italiana composta da Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, formazione di elevato livello tecnico che andrà a caccia di una preziosa medaglia. Tra le favorite ci saranno l’Austria, che ha usufruito di un bye al primo turno ed esordirà ai quarti di finale, e la Svizzera, che ha dominato questi Giochi sia al maschile che al femminile. L’Italia debutta contro la Russia, poi un complicatissimo quarto di finale contro la vincente del confronto tra USA e Slovacchia. Di seguito il tabellone completo. COME SEGUIRE LA GARA IN TV IL REGOLAMENTO DEL ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Tutto pronto sulla pista di Yanqing per ildi scialle Olimpiadi invernali di, in programma questa notte alle ore 3 italiane (ore 10 locali). Tanta attesa per la squadra italiana composta da Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, formazione di elevato livello tecnico che andrà a caccia di una preziosa medaglia. Tra le favorite ci saranno l’Austria, che ha usufruito di un bye al primo turno ed esordirà ai quarti di finale, e la Svizzera, che ha dominato questi Giochi sia al maschile che al femminile. L’Italia debutta contro la Russia, poi un complicatissimo quarto di finale contro la vincente del confronto tra USA e Slovacchia. Di seguito ilcompleto. COME SEGUIRE LA GARA IN TV IL REGOLAMENTO DEL ...

Advertising

fattoquotidiano : Argentina, gioco di sponda tra Mosca e Pechino per smarcarsi da Usa e Fondo monetario. Washington non gradisce - Agenzia_Ansa : L'Ue denuncia la Cina al Wto su brevetti 5G e tech essenziali: 'Pechino impedisce a aziende europee di proteggere l… - Eurosport_IT : 'Porto a casa una medaglia incredibile ma anche la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per me' ??????… - TV7Benevento : Pechino 2022: Malagò, 'diciassette avevo detto e a diciassette siamo arrivati!' - - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: #Pechino2022, pattinaggio velocità: #Lollobrigida bronzo nella mass start. -