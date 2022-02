Pagliuca: «Felici di entrare in società. Atalanta e Boston condividono stessi valori» (Di sabato 19 febbraio 2022) Ha parlato ai canali del club anche il neo presidente dell’Atalanta Stephen Pagliuca, proprietario anche dei Boston Celtics. Le sue parole. Ha parlato ai canali del club anche il neo presidente dell’Atalanta Stephen Pagliuca, proprietario anche dei Boston Celtics. Le sue parole: «Siamo estremamente Felici di entrare in partnership con la famiglia Percassi e di essere di supporto per il futuro sviluppo del club. L’Atalanta e i Boston Celtics condividono gli stessi valori sportivi: spirito di squadra ed un legame unico con le proprie tifoserie e comunità. Riteniamo che la famiglia Percassi abbia costruito basi solidissime su cui lavorare insieme per un rafforzamento ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) Ha parlato ai canali del club anche il neo presidente dell’Stephen, proprietario anche deiCeltics. Le sue parole. Ha parlato ai canali del club anche il neo presidente dell’Stephen, proprietario anche deiCeltics. Le sue parole: «Siamo estremamentediin partnership con la famiglia Percassi e di essere di supporto per il futuro sviluppo del club. L’e iCelticsglisportivi: spirito di squadra ed un legame unico con le proprie tifoserie e comunità. Riteniamo che la famiglia Percassi abbia costruito basi solidissime su cui lavorare insieme per un rafforzamento ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Il presidente Percassi: 'Occasione colta per far crescere la squadra, Pagliuca: 'Siamo estremamente felici'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Il presidente Percassi: 'Occasione colta per far crescere la squadra, Pagliuca: 'Siamo estremamente felici'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Il presidente Percassi: 'Occasione colta per far crescere la squadra, Pagliuca: 'Siamo estremamente felici'… - napolimagazine : ATALANTA - Il presidente Percassi: 'Occasione colta per far crescere la squadra, Pagliuca: 'Siamo estremamente feli… - apetrazzuolo : ATALANTA - Il presidente Percassi: 'Occasione colta per far crescere la squadra, Pagliuca: 'Siamo estremamente feli… -