Olimpiadi Pechino 2022 | oggi la cerimonia di chiusura | orario d’inizio | tv | programma | streaming | dove vederla

(Di domenica 20 febbraio 2022)domenica 20 febbraio (ore 13.00) va in scena ladidelleInvernali di. Si conclude la rassegna a cinque cerchi che ci ha tenuto compagnia nelle ultime due settimane, regalandoci grandi emozioni sul ghiaccio e sulla neve. Sono stati assegnati 109 titoli e 327 medaglie, l’Italia si è distinta in terra cinese e i Giochi si chiudono in bellezza con il consueto show che darà l’appuntamento tra quattro anni. Si tratterà di un passaggio di consegne molto importante, perché il testimone passerà alleInvernali di Milan-Cortina 2026. Sfileranno ancora una volta tutte le delegazioni, in un clima di grande festa. La portabandiera dell’Italia sarà Francesca Lollobrigida, che ha vinto due medaglie nello speed skating (argento ...

Francesca Lollobrigida è felice per l'argento nella gara dei 3000 e anche per il bronzo nel Mass Start: "E' una medaglia a cui tenevo tanto, dopo la delusione del settimo posto quattro anni fa.