Napoli | Lobotka | Osimhen e Fabian lavorano in palestra | per Politano personalizzato in campo 

Nel report relativo all'allenamento del mattino, il Napoli fornisce una serie di notizie sui calciatori infortunati presenti in squadra. Oltre all'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Anguissa, dal comunicato si evince che Lobotka, Osimhen e Fabian hanno lavorato in palestra, mentre Lozano ha fatto parte del lavoro in campo. Politano, che ha lavorato sul campo, ma in forma di allenamento personalizzato, sempre quello più vicino al recupero. Tuanzebe reintegrato in quadra a pieno regime. Di seguito il report del club. "Tuanzebe ha svolto l'intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto personalizzato in palestra, Politano personalizzato in campo. Osimhen e ...

