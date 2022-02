Mourinho espulso in Roma-Verona: gesto del telefono a Pairetto (Di sabato 19 febbraio 2022) Mourinho espulso in Roma Verona: gesto del telefono a Pairetto. Il portoghese inviperito col direttore di gara Termina in anticipo la partita di José Mourinho. L’allenatore giallorosso è stato cacciato da Pairetto per le ripetute proteste e per il gesto del telefono, probabilmente diretto allo stesso arbitro. Tra i due c’era già stato un precedente incandescente, infatti fu l’arbitro che spinse lo Special One ad affermare: «Zaniolo deve andare a giocare all’estero». Prima di abbandonare il terreno di gioco Mourinho è andato a salutare Tudor e a scusarsi con la panchina dell’Hellas Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022)indel. Il portoghese inviperito col direttore di gara Termina in anticipo la partita di José. L’allenatore giallorosso è stato cacciato daper le ripetute proteste e per ildel, probabilmente diretto allo stesso arbitro. Tra i due c’era già stato un precedente incandescente, infatti fu l’arbitro che spinse lo Special One ad affermare: «Zaniolo deve andare a giocare all’estero». Prima di abbandonare il terreno di giocoè andato a salutare Tudor e a scusarsi con la panchina dell’Hellas. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CorSport : #Roma, #Mourinho espulso da #Pairetto: calcia il pallone in tribuna e poi entra in campo! ?? - amoflorenzi : RT @TuttoMercatoWeb: Dalle manette al gesto del telefono: Mourinho espulso da Pairetto nel finale di Roma-Verona - MaSte92_ : RT @TuttoMercatoWeb: Dalle manette al gesto del telefono: Mourinho espulso da Pairetto nel finale di Roma-Verona - Filo2385Filippo : RT @Shootout_ita: La #Roma dopo un pessimo primo tempo la riprende grazie ai Primavera #Volpato e #Bove che pareggiano i gol di #Barak e #T… - MessaggeroSport : Roma, i baby #Volpato e #Bove rimontano il Verona e salvano #Mourinho (espulso per proteste): all'Olimpico finisce… -