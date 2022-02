Letta coccola Calenda Ma lui lo avvisa | Il M5s non è un interlocutore

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Letta coccola

il Giornale

Nessun capo politico è mai stato eletto president e della Repubblica", ricorda allora" ogni ... Hanno dato voce a un disagio reale che merita rispetto e attenzione", livia intervista; ...Eppure il centrodestra ha un candidato e Salvini, a giorni alterni, lo. 'Perché no?, come dice Enrico!', si chiede. Però il problema dei numeri se lo pone anche il leader della Lega ...L'Ulivo 2.0 continua a essere tra i sogni di Enrico Letta, che spera ancora di poter imbarcare quanti più partiti possibili in una maxi coalizione per tentare di arginare l'avanzata del centrodestra.Diego Junior, figlio di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del match tra Barcellona e Napoli: “Quella di stasera è la partita di mio padre, che però ...