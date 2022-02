Italiano: «Abbiamo due gare da recuperare: con bottino pieno cambierebbe la classifica» (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con l’Atalanta. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Lavorare con questo clima è l’ideale. L’Atalanta è una delle squadre più forti del campionato, sarà una gara difficile. Sono contento di ritrovare i nostri tifosi, con le ultime prestazioni un po’ di entusiasmo è tornato, anche se da parte nostra non è mai andato via. Dopo le sconfitte cerchiamo di ottenere sempre il massimo e ci siamo riusciti in queste due gare. Speriamo di avere un po’ più di continuità, è quella che ci è mancato nel girone d’andata”. L’Atalanta giocherà senza punti di riferimento “Boga, Malinovskyi, tanto per fare due esempi, giocano senza dare punti di riferimento. L’Atalanta è una grande squadre, come ho detto, soprattutto per come affronta le partite. Dobbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con l’Atalanta. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Lavorare con questo clima è l’ideale. L’Atalanta è una delle squadre più forti del campionato, sarà una gara difficile. Sono contento di ritrovare i nostri tifosi, con le ultime prestazioni un po’ di entusiasmo è tornato, anche se da parte nostra non è mai andato via. Dopo le sconfitte cerchiamo di ottenere sempre il massimo e ci siamo riusciti in queste due. Speriamo di avere un po’ più di continuità, è quella che ci è mancato nel girone d’andata”. L’Atalanta giocherà senza punti di riferimento “Boga, Malinovskyi, tanto per fare due esempi, giocano senza dare punti di riferimento. L’Atalanta è una grande squadre, come ho detto, soprattutto per come affronta le partite. Dobbiamo ...

Spezia, almeno abbiamo fatto arrabbiare Italiano Il Secolo XIX ITALIANO: "DRAGO PUÒ TORNARE TITOLARE. ALLEGRI? SIAMO TEMIBILI PER TUTTI" Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, presenta la sfida in programma domani alle ... dobbiamo resettare e cercare di fare qualcosa in più rispetto alle partite precedenti, in cui abbiamo vinto per un ...

