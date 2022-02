Il Pisa vince a Monza davanti a Berlusconi e torna in testa. Colpo Ternana a Parma (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Pisa, che non vinceva da cinque turni e aveva difficoltà a segnare, festeggia il primo successo del 2022 nella gara più delicata, lo scontro diretto con il Monza all' U - Power Stadium (presente ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Il, che nonva da cinque turni e aveva difficoltà a segnare, festeggia il primo successo del 2022 nella gara più delicata, lo scontro diretto con ilall' U - Power Stadium (presente ...

Advertising

Mediagol : Serie B, 24a giornata: vince il Pisa, show Ternana a Parma. Ok Ascoli e Reggina - sportli26181512 : Il Pisa vince a Monza davanti a Berlusconi e torna in testa. Colpo Ternana a Parma: Il Pisa vince a Monza davanti a… - andreastoolbox : Serie B, i risultati della 24^ giornata: il Pisa vince a Monza e torna in testa | Sky Sport - sportli26181512 : Serie B, i risultati della 24^ giornata: il Pisa vince a Monza e torna in testa: In attesa della partita tra Perugi… - TUTTOB1 : RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: game over. Pisa vince in rimonta, ok Reggina e Ascoli. Cade ancora il Par… -