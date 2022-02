Governo | Giorgetti | ' scelte impegnative impongono esecutivo che sappia decidere'

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Le sfide che ci attendono "cheunche non solo possa, ma". Così Giancarloin collegamento con il congresso di Azione a Roma. "Questo è il tempo degli investimenti. Il Paese è chiamato a ragionare sul fatto che il tempo degli investimenti c'è quando ci sono grandi trasformazione. Sono gli imprenditori che fanno lo sviluppo ma quando ci sono grandi trasformazioni hanno bisogno di avere le istituzioni al loro fianco ed è per questo che ieri abbiamo fatto un importante passo per l'automotive: occorre questo tipo di supporto pubblico dello Stato e dell'Europa. Questo ci fa anche capire il livello della sfida a cui noi oggi andiamo incontro. Sfide che ...

Scongiurato il ricorso a un nuovo scostamento di bilancio 'ilvuole intervenire fin da ora ... Daniele Franco, quello dello Sviluppo economico, Giancarlo, e il titolare della ...Con chi lo facciamo? Con ildi chi? Il punto è che per l'irresponsabilità delle forze ... Poi Forza Italia e persino una parte della Lega, quella di, che oggi parlerà al nostro ...Roma, 19 feb. (askanews) - Le sfide di oggi "impongono un governo che non solo possa ma ... il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervenendo in collegamento al congresso ...Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Le sfide che ci attendono “impongono scelte impegnative che impongono un governo che non solo possa, ma sappia decidere”. Così Giancarlo Giorgetti in collegamento con il ...