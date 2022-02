Fabio Quagliarella si prende la scena e gli applausi in Sampdoria-Empoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Un sabato pomeriggio da applausi per Fabio Quagliarella e la sua Sampdoria. L’esperto attaccante ha griffato la vittoria dei blucerchiati contro l’Empoli realizzando una bellissima doppietta che gli ha permesso di toccare quota 100 gol con il club ligure. Una bella soddisfazione per l’ex attaccante della Juventus che, oltre al traguardo personale, ha portato nelle casse della squadra di Marco Giampaolo tre punti preziosissimi per la corsa salvezza. Le parole di Fabio Quagliarella Ecco le parole dell’attaccante della Sampdoria rilasciate ai microfoni di DAZN: “Una partita difficilissima. Siamo stati bravissimi a portarla a casa perché sappiamo come l’Empoli sia brava a giocare queste partite. Sono tre punti pesantissimi. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Un sabato pomeriggio dapere la sua. L’esperto attaccante ha griffato la vittoria dei blucerchiati contro l’realizzando una bellissima doppietta che gli ha permesso di toccare quota 100 gol con il club ligure. Una bella soddisfazione per l’ex attaccante della Juventus che, oltre al traguardo personale, ha portato nelle casse della squadra di Marco Giampaolo tre punti preziosissimi per la corsa salvezza. Le parole diEcco le parole dell’attaccante dellarilasciate ai microfoni di DAZN: “Una partita difficilissima. Siamo stati bravissimi a portarla a casa perché sappiamo come l’sia brava a giocare queste partite. Sono tre punti pesantissimi. Il ...

