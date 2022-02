Cervinara | colpo d’arma da fuoco contro un 40enne

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –attinto da colpida. È accaduto poco fa in piazza Ioffredi. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Avellino. Indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Colpi di pistola in un locale a Cervinara qualche minuto fa ... Il titolare di un esercizio commerciale sarebbe stato ferito qualche minuto fa da colpo di pistola. Non è chiaro se per un tentativo di ...