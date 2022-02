Caravaggio | autofficina abusiva e veicoli in vendita | arriva la Polizia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 19 febbraio 2022). Venerdì il personale delladi stato di Treviglio con ausilio dellalocale diha proceduto al controllo di un’, durante un servizio per il rispetto delle normative inerenti la corretta gestione degli esercizi commerciali in materia di auto. Gli agenti hanno potuto accertare che l’attività veniva gestitamente. Di fatto non risultava iscritta nei registri della Camera di commercio di Bergamo e al suo interno sono stati rinvenuti diversismontati per la riparazione unitamente a pezzi meccanici. Per l’esercizio abusivo della professione, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini della confisca, tutte ...