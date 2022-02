Advertising

Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno a Roberto Baggio ???? - Azzurri : ?? Buon compleanno al Pallone d'Oro ?? Roberto #Baggio che festeggia 5??5?? anni ?? e al Campione d'Europa Giacomo… - acffiorentina : Buon compleanno, Roberto Baggio ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina - AntoTs16 : RT @Today_it: Buon compleanno #Perseverance: un anno su #Marte, ecco cosa ha scoperto - DentiJoe : ' Dario Argento per 'Profondo rosso' voleva che la musica fosse il vero protagonista del film '. ( Claudio Simonett… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Poco dopo la Venier ha risolto il giallo della sua destinazione condividendo un post che la vede baciare affettuosamente Lamberto Sposini durante una festa: 'Lamberto mio - ha scritto ...prende il treno e raggiunge l'amico e collega , che spegne 70 candeline. A dare l'annuncio la stessa conduttrice con un commovente post dal suo account Instagram. 'Lamberto mio - ha scritto nella didascalia - sono 70... Sono in treno e arrivo da te! '. Mara Venier, viaggio in treno per raggiungere Lamberto Sposini Mara Venier prende il treno per ...“Buon compleanno Lamberto mio, sono 70…….sono in treno e arrivo da te”. Mara ha voluto far sapere a tutti quanti di essere in viaggio per andare proprio dal suo amico e festeggiare insieme a lui ...L’amicizia con il conduttore di Non è l’Arena «si basava su uno scambio continuo, ci sentivamo quasi tutti i giorni. L’affetto del pubblico e degli amici. Ogni volta che si parla di Lamberto Sposini ...